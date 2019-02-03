Поссорившийся с Децлом Баста отреагировал на его смерть

Хип-хоп исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выразил свои соболезнования родственникам по поводу смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося ранее в результате остановки сердца. Баста опубликовал соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 3 февраля.

Вакуленко выразил «глубокие соболезнования» родственникам и близким рэпера, назвав смерть Децла «большим несчастьем». Он также отметил, что, несмотря на конфликты в прошлом между рэперами, он «искренне сожалеет» об утрате.

Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память. Фото опубликовано @bastaakanoggano

Ранее сообщалось, что 35-летний Кирилл Толмацкий выступал в Ижевске, после чего пошел в гримерку, через несколько минут его состояние резко ухудшилось, и он скончался.

Череда конфликтов между Децлом и Бастой началась в 2016 году в социальных сетях из-за взаимных оскорблений. Баста неоднократно называл Децла «лохматым чмом» из-за его жалоб на громкую музыку в московском клубе «Газгольдер», который принадлежит Вакуленко. 7 декабря 2016 года Толмацкий отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей за фразу «Децл — лохматое чмо» в Twitter, пообещав отдать эти деньги на благотворительность.

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