Названа предварительная причина смерти Децла

Предварительной причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, названа сердечная патология. Об этом источник сообщил Федеральному агентству новостей в понедельник, 4 февраля.

«Предварительный диагноз — "смерть в связи с сердечной патологией". Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», — заявил источник.

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Он отметил, что «были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества». Врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг.

Близкие Толмацкого при этом утверждали, что он никогда не жаловался на здоровье. «Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно», — подчеркнул источник.

Собеседник агентства сослался на данные, полученные в Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске, где провел концерт. После выступления он зашел в гримерку, где ему стало плохо. Позже в сети появились видеокадры того, как врачи пытаются реанимировать музыканта. Децлу было 35 лет.

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