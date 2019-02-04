Вдова Децла рассказала о выходе его посмертного клипа

У хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, выйдет посмертный клип. Об этом сообщила его вдова Юлия Толмацкая в своем Instagram-аккаунте.

«Шестого февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», — написала она.

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Ранее мать артиста Ирина Толмацкая рассказала, что в этот же день в Центральной клинической больнице пройдет церемония прощания с исполнителем, после которой его похоронят на Пятницком кладбище.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики около получаса проводили реанимационные действия и делали уколы адреналина, однако спасти музыканта им не удалось. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию, хотя близкие исполнителя утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.

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