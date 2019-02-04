Стала известна дата похорон Децла

Стало известно, где и когда похоронят хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мать музыканта Ирину Толмацкую.

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По ее словам, церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице. Похороны пройдут в тот же день на Пятницком кладбище.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики около получаса проводили реанимационные действия и делали уколы адреналина, однако спасти жизнь музыканта им не удалось. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию, хотя близкие исполнителя утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.

Децл — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Он известен по таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

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