В последнем интервью Децл отчитал Элджея и объявил о новом этапе творчества

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Появилось видео последнего интервью российского рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий), которое он дал за неделю до своей смерти. Видео опубликовано на YouTube-канале МУЗ-ТВ.

Музыкант рассказал о преданности своих фанатов, а также объявил о том, что в его творчестве начинается новый этап. Он раскритиковал молодого российского исполнителя Элджея. «Ему будет стыдно слушать его творчество, которое он сейчас делает», — заявил Децл. Также певец рассказал о своем несостоявшемся сотрудничестве с американским звукозаписывающим лейблом Bad Boy Records и поделился своими мыслями о развитии отечественного хип-хопа.

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Ранее вдова рэпера Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа музыканта, а в Сочи художники посвятили ему граффити.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. Сообщается, что церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице. Похороны пройдут в тот же день на Пятницком кладбище.

Децл — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Он известен по таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

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