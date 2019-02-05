Российские художники посвятили Децлу граффити

В Сочи появилось граффити в честь рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами работы стали Глеб Каштанов и Ян Кузьмин из команды Youfeelmyskill. По их словам, с творчества Децла началось их знакомство с хип-хоп-культурой, которой они увлекаются до сих пор. Таким образом художники решили отдать дань уважения артисту, который сильно повлиял на их жизни.
Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха... R.I.P. Кирилл Толмацкий #youfeelmyskill
Граффити расположено на улице Комсомольской. На стене изображен портрет Децла на черно-красном фоне, руки исполнителя сложены в молитве. Художники работали над картиной около восьми часов.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики около получаса проводили реанимационные действия и делали уколы адреналина, однако спасти музыканта им не удалось. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию, хотя близкие исполнителя утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.