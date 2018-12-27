Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе

Почти вся зона безопасности в Донбассе («серая зона»), определенная минскими соглашениями, взята под контроль Украиной, заявил советник президента страны Юрий Бирюков. Он рассказал об этом в эфире ток-шоу «Ситуация» на телеканале «Прямой».

«С тех пор, как мы начали в мае 2014 года, две трети территории [Донбасса] были освобождены», — добавил чиновник.

«Серая зона» разделяет территории, подконтрольные самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, и Киеву. Ее обозначили после Второго минского соглашения в феврале 2015 года. Зона безопасности предполагает отвод тяжелого вооружения на одинаковое расстояние от линии соприкосновения обеими сторонами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз сообщали о захвате тех или иных позиций в «серой зоне», передает ТАСС.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014-го и был вызван произошедшим в стране государственным переворотом.

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