Украину уличили в переброске танков в Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс два состава с танками и другим вооружением. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий, его слова приводит Луганский информационный центр.

«На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1», — уточнил Осадчий.

По его словам, эту информацию также подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете за 21 декабря.

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В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и налаживание диалога между его участниками.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014-го и был вызван произошедшим в стране государственным переворотом.

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