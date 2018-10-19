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ОБСЕ заявила о возможности остановить войну в Донбассе за считаные часы

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Александр Хуг

Боевые действия в Донбассе можно остановить за считаные часы. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он указал, что за это время можно прекратить силовую часть конфликта, однако на полное его завершение потребуется гораздо больше времени. В частности, сложной, но срочной задачей он назвал разминирование территории, на которой развернулся конфликт. Помимо этого, Хуг предрек, что восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины растянутся на долгое время.

Хуг подчеркнул, что перемирие нарушают все стороны конфликта, а также сказал, что шаги к прекращению конфликта должны быть «зеркальными». В ответ на замечание, что такая оценка не дает ответа на вопрос, кто виноват в конфликте и на ком лежит ответственность, он сказал, что все «черным по белому» написано в отчетах наблюдателей и «каждый может это прочесть».

«Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, что вели к неконтролируемому [Украиной] участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с людьми в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, которые принимали участие в боях, находясь в Украине в системе ротации», — указал Хуг.

Александр Хуг покинет должность заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине, где он работал последние четыре с половиной года, 31 октября. На этом посту его заменит британский дипломат Марк Этерингтон, последние годы работавший в составе миссии под руководством Хуга.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками.

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