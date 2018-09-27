Разведением противоборствующих сторон в Донбассе займется британец

Первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине станет Марк Этерингтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Сейчас этот пост занимает Александр Хуг. Ранее он сообщил, что уйдет с должности 31 октября.

«ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более 10 лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», — объяснил он.

Марк Этерингтон — британский дипломат, имеющий опыт руководства международными миссиями. Последние четыре года он работал в составе украинской миссии под руководством Хуга.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками. Наблюдатели были отправлены в 10 городов Украины, а осенью 2015 года миссия ОБСЕ открыла офис на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в Горловке.

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