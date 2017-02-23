ОБСЕ решила увеличить число наблюдателей на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, укрепить ее технический потенциал, а также расширить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Об этом в среду, 22 февраля, заявил глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщается на сайте ООН.

Он назвал абсолютно неприемлемым уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней. «Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи», — отметил Курц.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе «Мы идем к нацистскому режиму» Ветеран АТО Александр Мединский — о боях в Донбассе и ситуации на Украине

18 февраля генсек ОБСЕ Ламберто Занньер сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Донбассе могут быть созданы около 20 зон безопасности. Подобное решение, по его словам, потребует увеличить численность наблюдателей СММ до предельно разрешенной мандатом в одну тысячу человек. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент необходимости в таком шаге нет.

15 февраля в Донецке прошел митинг против неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Активисты принесли с собой плакаты с надписями «ОБСЕ, открой глаза», «Хуг (первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг — прим. «Ленты.ру»), скажи правду», «Хуг — агент Киева». В акции приняли участие более тысячи человек.

В конце января на юго-востоке Украины началось обострение ситуации. Это произошло после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

В ОБСЕ объяснили эскалацию конфликта в Донбассе близким расположением войск враждующих сторон а также тем, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям оно должно быть отведено гораздо дальше.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.