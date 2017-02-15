В Донецке прошел митинг против бездействия миссии ОБСЕ

В Донецке прошел митинг против неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе, в акции приняли участие более тысячи человек. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

Активисты принесли с собой плакаты с надписями «ОБСЕ, открой глаза», «Хуг (первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, — прим. «Ленты.ру»), скажи правду», «Хуг — агент Киева».

«Прошло уже два года после подписания минских соглашений, мы пустили на нашу землю миссию ОБСЕ, которая ничего не делает. Мы в надежде на то, что они расскажут всему миру о страшных преступлениях украинской стороны, которая убивает наших детей и стариков. Мы хотели бы показать не только России, но и всему миру, что каратели нас убивают, и оказать протест миссии ОБСЕ, такие работники, как они, нам не нужны», — заявил один из организаторов мероприятия Роман Трошин.

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6 февраля в ОБСЕ объяснили эскалацию конфликта в Донбассе близостью войск враждующих сторон. По словам Александра Хуга, другой причиной является то, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям оно должно быть отведено гораздо дальше.

3 февраля наблюдатели ОБСЕ заметили в подконтрольном Киеву городе Авдеевка танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Очередная эскалация конфликта в Донбассе произошла в начале января. Обострение началось после попытки украинской армии перейти в наступление. Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.