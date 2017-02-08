Власти ДНР представили поэтапный план прекращения огня в Донбассе

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представили согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он (план — прим. «Ленты.ру») был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — уточнили в оперативном командовании ДНР.

План включает в себя пять пунктов, в числе которых «незамедлительное и всеобъемлющее» прекращение огня, отвод всех запрещенных вооружений, предоставление беспрепятственного доступа представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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Также в ДНР предлагают в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зону без вооружений и любых военных подразделений. Как отмечается, это необходимо, для восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных граждан в районе Ясиноватой и Авдеевки. В последнем пункте содержится запрет на любые наступательные действия и сближение сторон.

«Все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу республики. При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона», — добавили в командовании ДНР.

7 февраля ополченец Александр Матюшин (позывной Варяг) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и готовят наступление на Донецк с нескольких направлений. По его словам, ВСУ перебрасывают новые силы и бронетехнику в район промзоны под Авдеевкой. По его мнению, боевые действия активизируются в течение ближайшей недели — с 13 по 19 февраля.

Обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.