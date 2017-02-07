Ополченец Варяг назвал сроки готовящегося наступления ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и готовят наступление на Донецк с нескольких направлений. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей (РИА ФАН) со ссылкой на ополченца Александра Матюшина (позывной Варяг).

По его словам, ВСУ перебрасывают новые силы и бронетехнику в район промзоны под Авдеевкой. «Украинские войска стягивают также силы в районе Волновахи. Поэтому вполне возможно их наступление на Докучаевск и формирование ударных групп на том направлении. Допускаю, что украинская армия попытается перерезать коммуникацию Горловки и Донецка с выходом подразделений ВСУ на Макеевку», — добавил Матюшин.

Ополченец выразил мнение, что боевые действия активизируются в течение ближайшей недели — с 13 по 19 февраля. «Один удар будет для отвлечения внимания основных наших сил, а второй может быть нанесен на участок фронта, где мы этого меньше всего ожидаем. Мы видим, что украинская армия концентрируется на южном направлении», — сказал Матюшин.

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Днем ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) информировали, что ВСУ получили приказ о нанесении артиллерийского удара по Мариуполю. Согласно опубликованной информации, украинская армия должна была обстрелять находящийся под контролем Киева город «для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Мариуполь находится под контролем Киева. С апреля по июнь 2014 года город входил в состав ДНР, но был возвращен в результате силовой операции.