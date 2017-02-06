Тимошенко потребовала ввести в Донбассе военное положение

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «РИА Новости Украина».

«Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — заявила парламентарий на заседании согласительного совета Рады.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началась после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).