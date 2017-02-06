В Госдуме отреагировали на призыв Тимошенко ввести военное положение в Донбассе

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пытается поднять свой низкий политический рейтинг и заручиться поддержкой европейских политиков. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 6 февраля.

«Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада», — сказал депутат, комментируя призыв Тимошенко ввести военное положение в Донбассе.

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По его мнению, многих украинских политиков, в том числе Тимошенко, не волнуют интересы сограждан. «Я убежден, что народ Украины не хочет введения боевых действий, потому что будут соответствующие жертвы. Если кто-то думает, что эти жертвы будут только со стороны ЛНР и ДНР, то они глубоко ошибаются», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в понедельник Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение на юго-востоке Украины. Она также призвала Киев отстаивать позицию, согласно которой ситуация в Донбассе — это «война России против Украины», передает «РИА Новости Украина».

5 февраля заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Украина стянула к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и технику, наращивая группировку войск.

Обострение ситуации в Донбассе началось в конце января этого года после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать позиции ополчения под Авдеевкой. Бои в этом районе стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.