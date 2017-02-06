В ДНР рассказали о приказе ВСУ нанести удар по Мариуполю

Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдан приказ о нанесении артиллерийского удара по Мариуполю. Об этом сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в понедельник, 6 февраля, на сайте ДНР.

Как отмечается в заявлении, приказ отдан украинским командованием «для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия». Кроме того, по информации ведомства, Киев впоследствии намеревается «обвинить Вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей».

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«Призываем командование ВСУ остановиться и не совершать кровавое преступление против своих жителей», — отметили в пресс-службе министерства. Добавляется, что данные получены разведкой ДНР из штаба антитеррористической операции — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.

Ранее 6 февраля Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Мариуполь находится под контролем Киева. С апреля по июнь 2014 года город входил в состав ДНР, но был возвращен в результате силовой операции.