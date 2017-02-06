В Раде потребовали от Порошенко представить план освобождения Крыма и Донбасса

Фракция «Народного фронта» в Верховной Раде Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с предложением представить план по освобождению Крыма и Донбасса. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил лидер фракции Максим Бурбак в ходе согласительного совета парламента, сообщает пресс-служба партии.

«Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса», — отметил Бурбак. По его словам, глава государства должен представить такой план на утверждение парламента.

Ранее в понедельник представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщил, что, вероятно, в ближайшее время Вашингтон прекратит финансовую поддержку Киева. «В связи с этим украинский президент впал в депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки: развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении», — отметил он.

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В тот же день лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права, и подчеркивают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.