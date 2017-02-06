Ополченцы диагностировали у Порошенко полную депрессию

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) оценили состоявшийся 4 февраля телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Петром Порошенко. По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, вероятно, в ближайшее время Вашингтон свернет оказываемую Киеву финансовую поддержку. Об этом он заявил на брифинге 5 февраля, запись выступления доступна на YouTube.

«В этой связи украинский президент впал в полную депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки: развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении», — подчеркнул Басурин.

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Все это необходимо Порошенко для того, чтобы попытаться возложить вину за конфликт в Донбассе на самопровозглашенные республики и Россию, пояснил представитель Минобороны ДНР. «И для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови украинского народа», — подытожил он.

Как сообщали в Киеве, президенты США и Украины общались по телефону более часа. Главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и ситуацию в Донбассе.

В конце января в зоне конфликта на юго-востоке Украины активизировались вооруженные столкновения. Одни из самых ожесточенных боев велись в городе Авдеевка, расположенном недалеко от Донецка.