В ОБСЕ сообщили о применении реактивных систем залпового огня у Мариуполя

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали реактивные системы залпового огня у линии соприкосновения в районе Мариуполя на юге Донбасса. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник, 6 февраля, замглавы СММ Александр Хуг.

«Мы увидели, что места, находящиеся к северу, северо-западу от Мариуполя, снова стали горячими точками. Там используется запрещенное вооружение, включая системы залпового огня», — сказал он, не уточнив, какой из сторон конфликта применяются РСЗО.

Хуг также отметил, что из-за боевых действий в районе Мариуполя уже есть пострадавшие среди мирных жителей, передает «Интерфакс».

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Ранее 6 февраля в Министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдан приказ о нанесении артиллерийского удара по Мариуполю «для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия». Кроме того, по информации ведомства, Киев впоследствии намеревается «обвинить вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Мариуполь находится под контролем Киева. С апреля по июнь 2014 года город входил в состав ДНР, но был возвращен в результате силовой операции.