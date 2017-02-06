Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk совершил длительный разведывательный полет над зоной конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, полет длился около 10 часов и проходил над линией соприкосновения конфликтующих сторон. Аппарат мог наблюдать территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также приграничные области России.

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БПЛА вылетел с авиабазы на Сицилии и вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии. Ранее RQ-4A Global Hawk были замечены в Донбассе в октябре и ноябре 2016-го. В частности, в ноябре БПЛА наблюдал за обстановкой вблизи границ Крыма и над линией разграничения под Донецком.

БПЛА RQ-4 Global Hawk может вести разведку в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Аппарат состоит на вооружении ВВС и Военно-морских сил США, а также используется НАСА. Стоимость серийного БПЛА взлетной массой 14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов, а с учетом затрат на разработку превышает 220 миллионов долларов. На вооружении в США в данный момент находятся 42 машины этого типа.