В Генштабе Украины сочли бесполезными полученные от США беспилотники

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натан Хазин раскритиковал полученные от США беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems, сообщает Reuters. По его словам, дроны оказались неэффективными.

«С самого начала решение использовать эти беспилотники было неправильным», — заявил он. Хазин признал, что дроны не защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника. «Если бы это зависело от меня, то я бы вернул их обратно», — добавил советник.

Киев постоянно обращается к странам Запада с просьбой об увеличении военной помощи и поставках вооружения. Так, 5 декабря министр обороны Степан Полторак заявил, что Киев в первую очередь просит у США предоставить средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

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В сентябре замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возмутился объемами помощи, которую страна получает от зарубежных партнеров. «Они нам сейчас помогают, примерно 600 миллионов долларов. Афганистану Европа и США дали 15 миллиардов долларов. Это как вообще понимать? Где Афганистан и где Украина?» — сказал генерал.

27 июля сообщалось, что Украина получила от США в качестве технической помощи беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems на общую сумму свыше 12 миллионов долларов. В Минобороны Украины заявили, что переданная техника не оснащена вооружением, поэтому является нелетальной. БПЛА были поставлены в рамках программы «Инициативы по восстановлению доверия в Европе».

В марте помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер в ответ на просьбы киевских властей заявил, что Вашингтон не поставлял республике летальное вооружение, поскольку сначала надо «научить украинские силы, сделать их более боеспособными».