Танк Т-34 попал под обстрел в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Луганска, где располагалась военная техника самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), которую готовили для участия в параде ко Дню Победы. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

«Сегодня, 17 апреля, в 01:50, грубо нарушая действие "пасхального" перемирия, которое было объявлено с 30 марта, боевики 80-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра по району города Луганска», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, целью обстрелов стала территория Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, где сотрудники милиции готовились к Параду Победы. Марочко уточнил, что в результате нападения мирные жители и личный состав Народной милиции не пострадали, однако пять единиц техники получили повреждения.

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В частности, по данным ЛуганскИнформЦентра, был поврежден танк Т-34 времен Великой Отечественной войны: осколки повредили корпус, двигатель и топливный бак машины. Кроме того, нанесен ущерб артиллерийским установкам времен войны, которые ранее были восстановлены для участия в параде.

Как подчеркнули в Народной милиции, власти ЛНР неоднократно предупреждали ОБСЕ о подготовке поврежденной техники к параду. В частности, в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 13 апреля была опубликована полная информация о месте дислокации техники.

«Пасхальное» перемирие начало действовать в Донбассе 30 марта. По сообщениям властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Украина уже неоднократно нарушала режим прекращения огня.

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