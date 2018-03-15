Главы ДНР и ЛНР призвали объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил объявить в регионе с 1 апреля «Пасхальное перемирие». Его слова в четверг, 15 марта, приводит Донецкое агентство новостей.

«5 марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)», — говорится в заявлении главы республики.

Проработать основные условия перемирия Захарченко поручил постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину на следующей неделе.

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Исполняющий обязанности главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник поддержал предложение Захарченко, сообщает Луганскинформцентр. «Проработку этого вопроса поручаю полномочному представителю ЛНР в Минске Владиславу Дейнего. Рассчитываю на поддержку решения о перемирии со стороны всех участников переговорного процесса», — заявил Пасечник.

В свою очередь Дейнего сообщил, что уже направил соответствующее обращение координатору минской Контактной группы Мартину Сайдику. В нем он призвал при подготовке перемирия сделать акцент на мерах по обеспечению полной приверженности режиму прекращения огня, в частности, на запрете обстрелов; запрете размещения вооружений в жилых районах и вблизи объектов социальной и гуманитарной сферы, а также критической инфраструктуры; запрете на разведывательную и диверсионную деятельность; запрете на продвижение вперед и занятие «серой зоны»; запрете на перемещение подразделений и вооружений; запрете на фортификационные работы.

В конце февраля участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе на переговорах в Минске договорились установить «абсолютное перемирие» в зоне противостояния с 5 марта.

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