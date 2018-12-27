Украинские военные растолковали заявление о захвате «серой зоны» в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в Операции объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), с даты начала операции 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях. Об этом в четверг, 27 декабря, агентству УНИАН сообщил начальник пресс-центра объединенных сил Виталий Саранцев.

По его словам, под контроль Киева за это время перешли поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

Комментируя заявление советника президента страны Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что почти вся так называемая «серая зона» в Донбассе находится сейчас под контролем украинских военных, Саранцев заявил, что это является правдой.

Однако он отметил, что «такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение (в 2016 году тогдашний заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг указывал, что понятия "серая зона" в минских соглашениях нет, а продвижение сторон вперед является нарушением договоренностей — прим. «Ленты.ру»)».

«Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения», — добавил Саранцев.

Он подчеркнул, что украинские военные действуют строго в рамках минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают гражданское население Донбасса. «Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги», — заключил Саранцев.

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