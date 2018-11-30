России напророчили поражение в Донбассе

Россия не имеет возможности одержать победу в конфликте на Донбассе. Об этом заявил бывший посол США на Украине, эксперт Атлантического совета Джон Хербст во время разговора с российскими журналистами, на котором присутствовал корреспондент «Ленты.ру»

По его словам, задача США — заставить Россию отказаться от вмешательства в украинскую ситуацию, не достигнув своих целей, и она Вашингтону по силам. «Не так важно, когда это случится — через два года, три или через пятнадцать. Этот конфликт России не выиграть», — заявил Хербст.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в ведении боевых действий на этой территории, Москва отвергает обвинения.

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