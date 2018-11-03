Порошенко позвал турецких военных в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение своей миротворческой миссии в составе ООН», — сказал Порошенко.

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По его словам, также был принят новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции. В рамках него планируется восстанавливать инфраструктуру в Донбассе.

Эрдоган в свою очередь не стал говорить о возможности отправить турецких миротворцев в Донбасс. Турецкий лидер при этом отметил, что Анкара отказываться признавать присоединение Крыма к России.

Встреча Порошенко и Эрдогана прошла в Стамбуле. Стороны по результатам переговоров подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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