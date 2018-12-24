Россия предупредила об украинской агрессии в Донбассе

Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, новости об усиливающейся активности украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе появляются каждый день. «Нельзя исключать, что в ближайшие дни Вооруженные силы Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — заявила Захарова.

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Спикер российского дипведомства отметила, что в украинских СМИ в последнее время все чаще можно видеть« публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями Луганской и Донецкой самопровозглашенных республиках боевых отравляющих веществ». Она также упомянула сообщения украинских военных о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы. «Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве», — добавила дипломат.

19 декабря в МИД сообщили, что заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив могут быть расценены как признание в подготовке очередной провокации.

13 декабря спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, что Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. По ее словам, украинские власти хотят воспользоваться введенным, в том числе Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения для стремительного наступления на мариупольском направлении.

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