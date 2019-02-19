На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы

Российская Федерация готовит новый, силовой сценарий вмешательства в процесс выборов президента Украины. Об этом на брифинге заявил замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко. Его слова передает РБК-Україна.

«Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует информация, которой мы располагаем», — сообщил Кононенко.

По его словам, российским спецслужбам поставили задачу «закрыть вопрос украинских выборов». Деталей он не уточнил.

Ранее в СБУ заявляли, что смогли пресечь вмешательство российских спецслужб в избирательный процесс в Днепропетровской области. По информации ведомства, российские кураторы привлекали жителей Украины к распространению провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным последних соцопросов, самый высокий рейтинг у комика Владимира Зеленского. На втором месте оказалась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, на третьем — нынешний глава государства Петр Порошенко.

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