В СБУ заявили о вторжении российских спецслужб в украинский интернет

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что Россия якобы пытается вмешиваться в избирательный процесс в Днепропетровской области. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Сотрудники СБУ во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в результате следственных мероприятий ведомству удалось выяснить, что российские кураторы привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в соцсетях провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения. Материалы, в том числе призывали к изменению государственных границ Украины.

По данным фактам ведется расследование в уголовном производстве, открытом по статье 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны»).

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, Юлия Тимошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины: ее готовы поддержать 18,2 процента тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (19 процентов), третье место досталось президенту Порошенко (15,1 процента).

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