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Аваков нецензурно предрек Украине власть с низкой социальной ответственностью

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Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о вопиющих нарушениях во время избирательной кампании кандидатов в президенты страны и охарактеризовал происходящее нецензурным эпитетом. Об этом он написал в своем Facebook.

«Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контр-подкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма», — описал он регулярные случаи нарушений и подчеркнул, что люди, нанимающие таких боевиков.

Министр отметил, что в Кривом Роге на подходе к митингу задержали активиста с 10 литрами зеленки, а с агитационных мероприятий регулярно выводят «ряженных в камуфляж дешевок» с ножами-«финками», кастетами, петардами и газовыми баллонами в карманах.

«А где та грань, и кто ее определяет – когда вместо зеленки обливают оппонента кислотой? Кто определяет эту грань? Битюг с натянутой шапкой на глаза?», — предостерег он.

По его словам, таких людей нанимает не один конкретный штаб, а все участники предвыборной гонки. «Так мы не получим адекватную власть — мы получим власть *** (с крайне низкой социальной ответственностью — прим. «Лента.ру»), на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти», — подчеркнул он и призвал кандидатов задуматься о стране.

Как сообщает телеканал «112 Украина», накануне в Киеве задержали около 40 человек за нападение на полицейский участок. Зачинщиками беспорядка были сторонники радикалов-националистов, задержанных ранее на митинге одного из кандидатов. После этого поздно вечером несколько десятков человек запустили фейерверки очень близко от дома Авакова, зажгли файеры и разрисовали ему забор.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На них зарегистрировано 44 кандидата, что стало рекордом. По данным опросов, нынешний президент не является самым популярным из них: его обгоняют Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

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