У Порошенко напомнили желающим импичмента об отсутствии закона об импичменте

Инициатива лидера партии «Батькивщина», депутата Верховной Рады Украины и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко о начале процедуры импичмента главы государства Петра Порошенко является «прекрасной историей». Об этом в комментарии «Радіо Свобода» заявил руководитель департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко.

«Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история», — сказал он.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Тимошенко потребовала импичмента Порошенко 26 февраля. Накануне проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины.

Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовали назначенный Порошенко первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с Порошенко, и его сын Игорь.

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