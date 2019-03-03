Националисты собрались в центре Киева и потребовали посадить Порошенко

Украинские националисты провели марш на Майдане Незалежности и потребовали посадить действующего президента Петра Порошенко в тюрьму. Об этом сообщает Страна.ua в субботу, 2 марта.

Мероприятие, в котором участвовали активисты националистических взглядов из 20 областей страны, было приурочено ко второй годовщине создания Национального корпуса.

Участники марша вывесили на Майдане баннер с призывом посадить в тюрьму главу государства, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, ранее носивших фамилию Свинарчук, из-за расследования о хищениях в оборонной сфере.

Кроме того, националисты анонсировали визит к Игорю Гладковскому и пообещали «оставлять ему сюрпризы». Они посетовали, что акция, проведенная у его дома 26 февраля, не была услышана. По их словам, там они «немного краски пролили и оконные рамы поломали».

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский также потребовал посадить Порошенко в тюрьму. По его мнению, действующая власть хочет «забрать с собой украденное у народа и армии». Такое заявление он сделал после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовали назначенный Порошенко первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь.

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