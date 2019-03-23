Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

По словам Зеленского, он не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах. «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — признался он.

Зеленский отметил, что необходимо продолжать переговоры с Россией при условии присутствия представителей США и Евросоюза. Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, кандидат в президенты заявил, что требуется «начать серьезную информационную войну и победить в ней» и убедить жителей, что их обманывала российская пропаганда. Для этого правительство должно возобновить выплату пенсий гражданам этой части страны.

Ранее он заявил, что считает возможным идти на компромиссы с Россией ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Он также призвал власти страны не притеснять русский язык.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В конце января Зеленский выбился в лидеры президентской гонки на Украине. Согласно результатам опросов украинских социологов, большинство украинских граждан готовы проголосовать именно за него.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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