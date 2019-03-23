В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает в субботу, 23 марта, РИА Новости.

По его мнению, Зеленский сложил с себя полномочия «возвращателя» полуострова. «Его фраза о том, что Крым вернут после смены власти в России — это предложение украинцам подождать неопределенный период времени и, разумеется, без гарантий», — добавил депутат.

Бальбек также отметил, что тема Крыма стала буквально мемом президентской гонки на Украине из-за того, что все кандидаты обещают его вернуть.

При этом, по его словам, за всю историю российского государства ни разу не случалось, чтобы правители отдавали свои земли без боя. «Ну, а в бою связываться с Россией, как мы видим, желающих не нашлось», — заметил политик.

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Ранее стало известно о том, что Зеленский заявил, что не представляет, как можно сделать Крым украинским в случае победы на выборах. «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России. Другого выхода у меня нет», — признался он.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В конце января Зеленский выбился в лидеры президентской гонки. Согласно результатам опросов украинских социологов, большинство граждан готовы проголосовать именно за него.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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