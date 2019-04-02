Украинский депутат назвал последствия победы Зеленского

В случае если на президентских выборах на Украине победит шоумен Владимир Зеленский, ничего, кроме элиты не изменится, считает депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Его слова передает NewsOne.

По мнению парламентария, полномочия главы государства ограничены. «Президент имеет права — просто ничего. Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и [секретаря] СНБО», — отметил Рабинович.

По словам политика, это все непринципиальные вопросы, и новый президент ничего не решит.

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1 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоги первого тура выборов президента Украины продемонстрировали провал правящей элиты. Лидерство в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского она объяснила тем, что он не связан с действующим режимом.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По состоянию на 11:30 по московскому времени обработаны 98 процентов протоколов. Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,92 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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