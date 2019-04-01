В Совфеде констатировали провал правящей украинской элиты

Итоги первого тура выборов президента Украины продемонстрировали провал правящей элиты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 1 апреля.

«Когда действующий президент, который проработал пять лет, получает менее 20 процентов, это уже говорит о многом», — сказала она.

Матвиенко высказала мнение, что действующий президент Петр Порошенко не имеет шансов на честную победу. Лидерство в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского она объяснила тем, что он не связан с действующим режимом.

По итогам подсчета 70 процентов протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,46 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,18 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

Комментируя промежуточные результаты голосования, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что к власти придут силы, которые реально хотят урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Также он напомнил кандидату Зеленскому о том, что Москва не оккупирует никакие территории и о аннексии Крыма не может быть и речи.

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