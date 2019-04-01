Россия
 
Последние новости
Путин снова повысил пенсии
Зюганов пообещал найти «золото партии» и отдать его «Роскосмосу»
Корсику начали взрывать перед приездом Макрона
Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала
В российской больнице беспомощную пациентку обожгли едой
Названа самая прибыльная компания в мире
Старушка уснула и обогатила дочь
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов
Новости партнеров

В Совфеде констатировали провал правящей украинской элиты

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Матвиенко

Итоги первого тура выборов президента Украины продемонстрировали провал правящей элиты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 1 апреля.

«Когда действующий президент, который проработал пять лет, получает менее 20 процентов, это уже говорит о многом», — сказала она.

Матвиенко высказала мнение, что действующий президент Петр Порошенко не имеет шансов на честную победу. Лидерство в первом туре выборов шоумена Владимира Зеленского она объяснила тем, что он не связан с действующим режимом.

По итогам подсчета 70 процентов протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,46 процента голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,18 процента избирателей. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

Комментируя промежуточные результаты голосования, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что к власти придут силы, которые реально хотят урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Также он напомнил кандидату Зеленскому о том, что Москва не оккупирует никакие территории и о аннексии Крыма не может быть и речи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль оценил первые результаты выборов президента Украины
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Матвиенко разрешила ругать власть в рамках приличия
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Кадят и называют это спасением»

Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
13:0331 марта

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

14:15Сегодня

В российской больнице беспомощную пациентку обожгли едой

14:02Сегодня

Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов

Россия00:0229 марта
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012»

«Она не человек, а сексуальный объект»

Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
14:08Сегодня

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

09:5528 марта

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

12:51Сегодня

Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Россия00:0530 марта

«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
13:06Сегодня

Откачавших котов российских пожарных наградили за мужество и отвагу

16:1427 марта

Установлена причина трехдневного отсутствия матери девочки-маугли

12:09Сегодня

Бывший полицейский похитил двух школьниц в Москве

Россия
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
В Совфеде констатировали провал правящей украинской элиты
В российской больнице беспомощную пациентку обожгли едой
Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов
Все материалы
Мир
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Северокорейская оппозиция подготовилась к «большим вещам»
В Японии начнется эпоха Рэйва
Вынесен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Балканский раскол
20 лет назад Югославию разбомбили самолеты НАТО. Эхо войны слышно до сих пор
«Русские попали в капкан»
 
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Очередной фрегат НАТО прибыл в Одессу
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов
Лукашенко снова предложил свои услуги миротворца Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Путин снова повысил пенсии
Названа самая прибыльная компания в мире
Названы самые ловкие «волки с Уолл-стрит»
Европа предпочла российский газ американскому
Все материалы
Силовые структуры
«Не допускайте разгула клеветы»
Он стал главой советской милиции, но прогневал КГБ и покончил с собой
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла стиральную машину с наркотиками на семь миллионов рублей
Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке
Свалка полицейских документов на обочине дороги попала на видео
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
Названы главные причины рака груди
Ночное посещение туалета оказалось признаком болезни
Российский беспилотник с оружием напугал американских журналистов
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси
Бывший ученик Тутберидзе оправдал методы ее работы
Бывший футболист сборной России рассказал о зарплатах ниже 50 тысяч рублей
«Адски хорошего» российского вратаря сравнили с Аль Пачино
Вратарь нырнул за мячом «рыбкой» и получил гол в свои ворота
Медведеву назвали «всеобщей жертвой»
Все материалы
Культура
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
«Он садист и чудовище»
Психопаты «Игры престолов» с точки зрения современной науки
Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала
Илон Маск зачитал рэп об убитой горилле
Королева и Шнуров обменялись матерными стихами об экстремизме «Маленькой страны»
На Киркорова поступила жалоба в Европейский суд по правам человека
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Девушка спародировала автомобильную сигнализацию и стала знаменитостью
Российскому журналисту помешали снимать у ЦИК Украины
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Кассы в магазинах слили личные данные россиян в «неизвестном направлении»
Все материалы
Ценности
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам
Известный наркобарон стал модельером в тюрьме
Ирина Шейк показала содержимое сумки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Появились подробности катастрофы самолета с совладелицей S7
Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным
Женщина умерла на борту самого большого авиалайнера в мире
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери
В Японии человек прыгнул под скоростной поезд и бесследно исчез
Курьер отхлебнул коктейль клиента и попался
Врачи приняли рак пациентки за половое созревание
Все материалы
Автобаяны
Лучшие первоапрельские автомобильные шутки прошлых лет
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
«Гелик» и Suzuki Jimny посоревновались в перетягивании каната
Toyota сделала из 12-местного минивэна кабриолет
Seat предложил водителям сэкономить на кофе с фирменной кофеваркой
Все материалы
Дом
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
В крупных городах России подорожало жилье
Поселиться в Подмосковье предложили за полмиллиона рублей в месяц
Все материалы