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Кремль оценил первые результаты выборов президента Украины

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал промежуточные результаты президентских выборов на Украине. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Выборы на Украине пока не закончились, предстоит второй тур, пока делать какие-то официальные заключения рано. Конечно, хотелось бы видеть у руля не партию войны, а силы, которые нацелены на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей», — сказал он.

Ранее в понедельник председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук подтвердила необходимость проведения второго тура выборов президента, так как ни один из кандидатов уже не сможет набрать абсолютного большинства голосов в первом туре.

По результатам обработки 63 процентов протоколов избирательных комиссий в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,39 процента голосов, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 16,34 процента. Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,1 процента избирателей.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля.

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