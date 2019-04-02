Тимошенко продолжит борьбу за власть на Украине

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после поражения в президентской гонке намерена победить на парламентских выборах осенью этого года. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает «Укринформ».

Политик обратилась с призывом «не опускать руки» к своим сторонникам и гражданам Украины, голосовавшим за других «проукраинских, проевропейских кандидатов», не прошедших во второй тур президентских выборов.

По словам лидера «Батькивщины», ее политическая сила уже начала активизацию всех национальных платформ по изменению системы власти, здравоохранения, экономической политики. «У нас с вами остается еще одна возможность коренным образом все изменить, воплотить в жизнь "Новый курс" — это следующие парламентские выборы», — добавила Тимошенко.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, на данный момент фракция «Батькивщины» насчитывает 20 депутатов и занимает шестое место по численности. Всего в парламенте представлено восемь фракций. Самой многочисленной является «Блок Петра Порошенко», куда входят 135 депутатов.

Ранее 2 апреля сообщалось, что бывший премьер-министр не прошла во второй тур выборов президента Украины. Она заявила, что не намерена обжаловать результаты или выводить людей на массовые акции протеста. При этом Тимошенко подчеркнула, что не окажет поддержку ни лидеру гонки Владимиру Зеленскому, ни действующему главе государства Петру Порошенко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский, получивший более 30 процентов голосов, и Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше. Для победы кандидатам необходимо было набрать не менее 50 процентов голосов плюс один голос. Имя нового президента Украины назовут до 1 мая.

Впервые Тимошенко заняла пост премьер-министра страны в феврале 2005 года после «оранжевой революции», в которой ее политическая коалиция «Сила народа» принимала активное участие, и прихода к власти президента Виктора Ющенко. Спустя семь месяцев она ушла в отставку из-за разногласий с его окружением.

Снова Тимошенко возглавила правительство осенью 2007 года после досрочного роспуска парламента. После этого она находилась на посту премьер-министра до 2010 года, пока не проиграла на президентских выборах своему главному оппоненту Виктору Януковичу. При нем в отношении Тимошенко было возбуждено несколько уголовных разбирательств, в том числе «газовое дело» о невыгодном для Украины контракте на поставки российского газа. Бывший премьер вышла на свободу после свержения Януковича в 2014 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!