Глава МВД Украины оценил вероятность нового Майдана

Второй тур выборов на Украине будет жестче, однако ни один из кандидатов в президенты не имеет достаточно влияния, чтобы устроить массовые беспорядки. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью LB.ua.

«Анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации», — сказал он и добавил, что во втором туре следует ожидать «витка обостряющей политической риторики».

Министр уточнил, что всего за день голосования в полицию поступило более 2,3 тысячи обращений, по итогам которых возбуждено 47 уголовных дел. Однако, по его мнению, в целом выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

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Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский, комментируя предварительные итоги первого тура, заявил, что не станет «собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня». Его слова передавал «Интерфакс». Однако Зеленский подчеркнул, что мешать украинцам выходить на массовые акции протеста по своей инициативе он не намерен.

Другой кандидат, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, еще до первого тура заявляла, что не станет инициировать беспорядки. «Говорят о каких-то новых майданах, восстаниях, силовых противостояниях. Могу вам сказать — ничего подобного не будет», — цитировала ее газета «Украинская правда».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По итоговым данным «Национального экзитпола», 30,6 процента избирателей проголосовали за Зеленского, 17,8 процента — за действующего президента Петра Порошенко, 14,2 процента — за Тимошенко.

ЦИК пока не огласил итоговые результаты. По данным на 13:00 понедельника, 1 апреля, после обработки 74,84 процента протоколов Зеленский имеет 30,4 процента голосов, у Порошенко — 16,13 процента, у Тимошенко — 13,2 процента. К ней по результатам приближается кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с результатом 11,53 процента, ранее разрыв между третьим и четвертым местом составлял несколько процентов. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать минимум 50 процентов плюс еще один голос. Второй тур состоится 21 апреля.

Неофициальный термин «Майдан», обозначающий массовые беспорядки, появился после государственного переворота на Украине в 2014 году. Смена власти произошла в результате акций сторонников евроинтеграции страны, собравшихся на площади Независимости в Киеве («майдан Незалежности» по-украински). Протесты 2014 года на Украине получили название «Евромайдан».

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