Порошенко задумал объединиться с проигравшими кандидатами

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал не прошедших во второй тур президентских выборов кандидатов объединиться с ним, передает ТАСС.

«Откинув все политические обиды, предлагаю объединиться в том числе с теми кандидатами, которые стоят твердо на патриотической проукраинской платформе и сейчас не попали во второй тур», — сказал он.

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Также действующий глава государства призвал переходить на его сторону молодежь. По его словам, он полностью разделяет желание качественных изменений в стране, а также понимает недовольство молодого поколения. «Мы должны объединиться и не терять время (...) Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — добавил Порошенко.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента). Другие экзитполы, проведенные по заказу украинских телеканалов, показывают аналогичный исход.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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