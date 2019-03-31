В штабе Тимошенко пожаловались на провокации СБУ

В штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко заявили о провокациях со стороны Службы безопасности страны (СБУ) в ходе голосования. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» в доступной для всех пользователей ленте новостей на своем сайте.
Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко отметил, что в Донецкой области было зафиксировано множество нарушений со стороны сотрудников СБУ. По его словам, в этом регионе были найдены бюллетени неизвестного происхождения с отметкой за Тимошенко.
Кроме того, сотрудники ведомства якобы участвовали в ряде провокаций, призванных показать, что «Батькивщина» пыталась повлиять на результаты выборов в Донецкой области. Власенко также сообщил, что в ряде окружных избирательных комиссий системных администраторов отстранили от серверов, которые на данный момент находятся под контролем спецслужбы.
Ранее 31 марта Тимошенко заявила, что во второй тур выходит она, а не действующий глава государства Петр Порошенко. По ее данным, результаты опросов не соответствуют действительности, поскольку их предоставили «абсолютно заказные манипулятивные экзитполы».
По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента). Тимошенко, как следует из результатов опроса, замыкает тройку, набирая 14,2 процента. Другие экзитполы, проведенные по заказу украинских телеканалов, показывают аналогичный исход.
Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.