В штабе Тимошенко пожаловались на провокации СБУ

В штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко заявили о провокациях со стороны Службы безопасности страны (СБУ) в ходе голосования. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» в доступной для всех пользователей ленте новостей на своем сайте.

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко отметил, что в Донецкой области было зафиксировано множество нарушений со стороны сотрудников СБУ. По его словам, в этом регионе были найдены бюллетени неизвестного происхождения с отметкой за Тимошенко.

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Кроме того, сотрудники ведомства якобы участвовали в ряде провокаций, призванных показать, что «Батькивщина» пыталась повлиять на результаты выборов в Донецкой области. Власенко также сообщил, что в ряде окружных избирательных комиссий системных администраторов отстранили от серверов, которые на данный момент находятся под контролем спецслужбы.

Ранее 31 марта Тимошенко заявила, что во второй тур выходит она, а не действующий глава государства Петр Порошенко. По ее данным, результаты опросов не соответствуют действительности, поскольку их предоставили «абсолютно заказные манипулятивные экзитполы».

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По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят шоумен Владимир Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и Петр Порошенко (17,8 процента). Тимошенко, как следует из результатов опроса, замыкает тройку, набирая 14,2 процента. Другие экзитполы, проведенные по заказу украинских телеканалов, показывают аналогичный исход.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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