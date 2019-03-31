Штаб Зеленского приготовился оспорить результаты в случае фальсификации

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского оспорит результаты первого тура выборов в случае, если подсчеты ЦИК будут кардинально отличаться от результатов экзитполов. Об этом сообщил представитель штаба, политконсультант Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс».

«[В таком случае] мы будем понимать, что результаты сфальсифицированы. И тогда будем в рамках действующего законодательства отстаивать выбор украинского народа», — сказал он и подчеркнул, что результаты опросов оказались ожидаемыми и достойными.

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Согласно первым результатам «Национального экзитпола», опубликованным сразу после закрытия избирательных участков, Зеленский набирает 30,4 процента голосов, действующий президент Петр Порошенко получает 17,8 процента, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко — 14,2 процента. Аналогичные данные показывают остальные опросы, проведенные телеканалами «112 Украина», NewsOne и «1+1».

ЦИК уже приступил к подсчету голосов. Как передает РИА Новости, по данным на 20:00 в 103 округах из 199 явка на выборах президента Украины составила 63,92 процента.

Для победы в первом туре необходимо было набрать минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур при необходимости состоится 21 апреля, официальные результаты выборов президента Украины будут объявлены до 1 мая.

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