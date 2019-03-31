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Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в первом туре выборов, заявил, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков ради победы. Об этом он сообщил в своем штабе по завершении голосования, передает УНИАН.

Он отметил, что не договаривается об объединении с другими кандидатами. «Мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны», — сказал шоумен.

По словам Зеленского, для него не имеет значения, с кем из кандидатов он выйдет во второй тур. «Это только первый шаг к великой победе», — отметил он. Кандидат в президенты подчеркнул, что его стратегия на второй тур — «только победа».

Политик поблагодарил избирателей, которые голосовали за него «не по приколу», а также свою команду, журналистов и жену.

Ранее Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах будет бороться за место в парламенте. Он отметил, что возможное поражение не поставит крест на его политической карьере.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (ему прочат 30,4 процента голосов) и действующий глава государства Петр Порошенко (17,8 процента). Тройку замыкает бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая предварительно набирает 14,2 процента. Другие экзитполы, проведенные по заказу украинских телеканалов, показывают аналогичный исход.

Для победы в первом туре кто-либо из кандидатов должен был набрать как минимум 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур в случае его проведения состоится 21 апреля, а итоговый протокол Центризбиркома будет обнародован до 1 мая.

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