Зеленский раскрыл планы на случай проигрыша выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае проигрыша выборов будет бороться за место в парламенте. Его слова передает ТАСС.

«Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — сообщил он журналистам.

Зеленский назвал свое выдвижение на пост президента «сильным шагом». Кроме того, он заявил, что поражение на выборах не поставит крест на его политической карьере.

Ранее источники в окружении действующего главы государства Петра Порошенко также сообщали, что в случае проигрыша президентской гонки политик сосредоточится на участии в выборах в Верховную Раду и работе в парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП). Позже сам Порошенко на встрече с блогерами заявил, что единственная парламентская кампания, в которой он намерен участвовать — это выборы в Европарламент после вступления Украины в ЕС. Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября 2019 года.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 15:00, явка составила 45,22 процента. На момент публикации материала правоохранительные органы зафиксировали более 1300 сообщений о нарушениях.

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