Порошенко рассказал о планах в случае поражения на выборах

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность своего поражения на выборах в интервью тележурналистам. Его слова передает УНIАН.

«Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю" или плана "З", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей», — заявил Порошенко. Для реализации этого плана президент планирует продолжать курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Кроме того, Порошенко ответил на вопрос о его возможном участии в парламентской кампании. «Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», — сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что в случае поражения на президентских выборах Порошенко планирует сосредоточиться на избирательной кампании в Верховную Раду, которая пройдет осенью, и возглавить свою фракцию в украинском парламенте.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно результатам опросов украинских социологов, за неделю до дня голосования лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур (который будет проведен 21 апреля) с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.

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