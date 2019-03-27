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Порошенко пригрозил «веселой жизнью» медиаресурсам Коломойского и Медведчука

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с блогерами и представителями СМИ пообещал разобраться оппозиционными телеканалами в случае своего переизбрания. Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте участник встречи журналист Виктор Литовченко.

По его словам, в ходе встречи Порошенко объявил, что «дерзко» разберется с каналом «1+1», и пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на осень, на нем очень сильно изменится контент. Кроме того, президент намекнул, что устроит «веселую жизнь» информационным ресурсам оппозиционного политика Виктора Медведчука, равно как и ему самому.

23 марта в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, вышла в эфир часовая программа «50 оттенков Порошенко». Как сообщала «Страна.ua», самыми резонансными из них стали обвинения в причастности Порошенко к смерти его родного брата Михаила, который погиб в автокатастрофе в 1997 году. После этого президент пообещал подать на телеканал в суд. У украинского лидера давний конфликт с Коломойским. Кроме того, на телеканале «1+1» транслируются шоу конкурента Порошенко на президентских выборах Владимира Зеленского.

5 февраля против Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком и неоднократно упрекали в тесных личных связях с президентом России Владимиром Путиным, возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене. Поводом послужили его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе.

27 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины откроет еще одно производство против Медведчука после его визита в Москву вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Он и Медведчук встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны подняли вопрос сохранения транзита газа через Украину, возможности заключения прямого контракта на поставки топлива и расширения торгово-экономического сотрудничества.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. За пост главы государства поборются 39 кандидатов. Тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский. По данным последних соцопросов, Порошенко, хотя и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает всем ближайшим конкурентам — Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

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