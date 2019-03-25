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Тимошенко рассказала о бизнес-связях Порошенко с Кремлем

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Президент Украины Петр Порошенко имеет бизнес-связи с российскими властями. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала бывший премьер-министр Украины и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко, фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «Дмитрий Гордон».

«У Петра Алексеевича — мощнейший бизнес с Кремлем. (...) Таких бизнесов — три», — сказала Тимошенко.

«Первый — он поставляет через аффилированные с ним компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу (идущий из России по украинской территории трубопровод — прим. «Ленты.ру») на Украину и в Европу», — заявила лидер «Батькивщины».

Кроме того, по словам Тимошенко, действующий президент Украины имеет отношение к поставкам в страну российского сжиженного газа. «Поставляют [газ] аффилированные [с Порошенко] компании», — объяснила она.

«И вот еще одна мегасделка, которая проводится, — берется российский газ, проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят "через Марс" — через европейские хабы, через фирмы-прокладки», — указала Тимошенко, добавив, что стоимость топлива, поступающего в результате этих махинаций на Украину, оказывается завышенной в разы.

«Его беда в том, что он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов [Украины]», — подчеркнула экс-премьер.

31 марта на Украине пройдет первый тур президентских выборов. По результатам опросов, Зеленский лидирует с начала этого года. Наибольшие шансы на выход во второй тур, запланированный на 21 апреля, также имеют действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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