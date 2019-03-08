Тимошенко пригрозила тюрьмой Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее победы на выборах действующему лидеру страны грозит уголовная ответственность. Об этом она рассказала в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.

По словам Тимошенко, она выполнит обещание и посадит трех друзей Порошенко. Политик считает, что они дадут показания на Порошенко, и действующий президент страны будет отвечать по Уголовному кодексу.

Юлия Тимошенко обвиняет Петра Порошенко и его окружение в коррупции. В конце февраля она заявила о намерении начать процедуру импичмента главы государства.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — заявила Тимошенко в Верховной Раде. По словам экс-премьера, поводом стала публикация расследования Bihus.info, которое доступно на YouTube.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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