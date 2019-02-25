Бывшего начальника украинского Генштаба обвинили в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со следователями военной прокуратуры задержала за госизмену бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Владимира Заману. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

В настоящее время у Заманы продолжаются обыски. Суть предъявленных ему обвинений пока неизвестна.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. После государственного переворота в феврале 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны.

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Заману привлекали в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича, которого также обвинили в госизмене. 24 января Оболонский суд Киева признал экс-президента Украины виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

5 февраля уголовное дело по подозрению в госизмене возбудили против Виктора Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком. Поводом для этого стали его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко не исключил, что правоохранители заведут дела и в отношении однопартийцев политика.

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